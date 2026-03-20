В Вавиловском университете прошла масштабная встреча студентов с лидерами реального сектора экономики

Более 15 ведущих работодателей региона встретились с будущими инженерами и робототехниками на Дне карьеры.

19 марта 2026 года на базе УК № 2 Вавиловского университета в аудитории имени А.Г. Рыбалко прошёл День карьеры для студентов старших курсов института инженерии и робототехники. Мероприятие стало важной площадкой для прямого диалога между будущими специалистами и ведущими работодателями региона.

Ключевая цель — помочь студентам сделать осознанный шаг в профессию: более 15 ведущих компаний презентовали свои возможности и пригласили молодых людей на оплачиваемые стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства.

В мероприятии приняли участие проректор по воспитательной работе и молодёжной политике Михаил Моисеенко, директор института инженерии и робототехники Сергей Бакиров, заместитель директора по практике Евгений Нестеров, руководитель Центра карьеры Вавиловского университета Ирина Петрова, директорат и преподаватели.

Участниками Дня карьеры стали более 300 обучающихся университета по направлениям: 08.03.01 Строительство, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, 20.03.01 Техносферная безопасность, 35.03.06 Агроинженерия, 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 35.03.01 Лесное дело, 20.05.01 Пожарная безопасность, 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.

С приветственным словом выступил проректор по воспитательной работе и молодёжной политике Михаил Моисеенко:

«Уважаемые студенты, коллеги, представители работодателей и партнеров! Рад приветствовать вас на учебном комплексе №2 на нашем мероприятии, посвященном карьере. Выпускники Вавиловского университета — самые востребованные на рынке труда в агропромышленном секторе экономики. Университет обеспечивает не только высочайшую академическую подготовку наших выпускников, но и их готовность быстро включаться в решение задач, которые ставит перед ними реальный сектор экономики. Поэтому важно проводить такие встречи в тесной связке с нашими надежными индустриальными партнерами. Сегодня у студентов есть уникальная возможность встретиться с потенциальными работодателями, задать вопросы, узнать условия труда. На основе этой информации вы сможете построить свой профессиональный маршрут. Желаю провести мероприятие с пользой и максимально использовать возможности нашей площадки. Работодателям — огромное спасибо за вовлеченность и прямое участие. Всем спасибо, всем удачной работы!».

В Дне карьеры приняли участие ведущие работодатели региона и страны, представившие широкий спектр вакансий в различных отраслях — от энергетики и машиностроения до агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и систем безопасности. Среди компаний-партнёров:

— ПАО «Т Плюс» (Саратовский филиал).

— ООО «Газпром трансгаз Саратов».

— ГК «РостАгро» (Пенза).

— Средне Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

— ООО «ТВС Агротехника».

— ООО «Группа Компаний «Русагро».

— ООО «ГК «Агротэк».

— ПАО «Россети Волга» — «Саратовские РС».

— ООО «Агротехснаб».

— МБУ «Садово парковое».

— ГКУ СО «Саратовское областное лесничество».

— ООО «Беспилотные авиационные системы» (БАС).

— Главное управление МЧС России по Саратовской области.

— ООО «РН Пожарная безопасность».

— ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Формат мероприятия позволил студентам не только узнать об актуальных вакансиях и программах оплачиваемых стажировок, но и напрямую пообщаться с представителями кадровых служб и техническими специалистами компаний. Многие работодатели провели мини-собеседования на месте, собрали резюме и дали индивидуальные консультации по вопросам карьерного развития.

В ходе Дня карьеры для студентов также были организованы обучающие мастер-классы от представителей индустриальных партнеров, презентации компаний с демонстрацией современного оборудования и технологических решений, а также памятные фотосессии с участниками и гостями. Живое общение в неформальной обстановке помогло будущим выпускникам лучше понять корпоративную культуру потенциальных работодателей и задать волнующие вопросы о карьерных перспективах.

Особый интерес у студентов вызвали выступления представителей компаний, которые рассказали о реальных проектах, реализуемых на предприятиях, и о том, какие компетенции сегодня наиболее востребованы. Многие работодатели подчеркнули, что готовы не только приглашать студентов на стажировки, но и выступать наставниками, сопровождая молодых специалистов на этапе их профессионального становления.

«День карьеры стал важным шагом в укреплении взаимодействия между Вавиловским университетом и реальным сектором экономики. Подобные мероприятия позволяют синхронизировать образовательные программы с запросами рынка труда, а студентам — еще до получения диплома определиться с местом будущей работы и начать строить успешную карьеру. Выражаем искреннюю благодарность всем работодателям, принявшим участие в Дне карьеры, за готовность инвестировать в молодых специалистов, делиться опытом и открывать новые возможности для талантливой молодежи, — подытожила руководитель центра карьеры Вавиловского университета Ирина Петрова.

