Жители Авиатора обратились к омбудсмену из-за угрозы бездумной застройки микрорайона

Саратовцы попросили омбудсмена защитить их права от недобросовестного застройщика.

Жители микрорайона «Авиатор» обратились к уполномоченному по правам человека в Саратовской области Надежде Суховой с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг строительства очередной высотки. Горожане выступают против возведения 25-этажного дома, под который, по их словам, не рассчитана местная социальная и коммунальная инфраструктура.

В своем обращении жители отмечают, что в микрорайоне проживает более 10 тысяч человек, и приоритет застройщика — компании «УМ-24» — ставится в пользу заработка, а не комфорта граждан.

Ранее на защиту жителей уже встал губернатор Роман Бусаргин, заявивший, что строительство, наносящее ущерб городу и его жителям, недопустимо. Несмотря на судебные разбирательства, застройщик продолжает попытки возведения объекта.

Надежда Сухова подтвердила получение обращения и пообещала поддержать жителей.

«Совместно с правительством региона в рамках действующего законодательства буду делать все, чтобы защитить права граждан. Знаю о принципиальной позиции губернатора, который неоднократно подчеркивал, что власть будет бороться за людей и их право на комфортные условия жизни. Полностью это поддерживаю», — прокомментировала омбудсмен.

Ольга Сергеева