В Энгельсе на субботнике миниатюрным бычкам повязали тёплые шарфики

В субботу 24 октября в Энгельсе Саратовской области жители убирали от мусора и листвы общественные территории.

Порядок навели в городском и Детском парках, парке «Патриот», скверах «Барвинок», «Первой учительницы», «Георгиевские ленточки», у школы № 33 и в сельских поселениях.

«Волонтёры Центра молодёжных инициатив в рамках акции „Экобум/Зелёный патруль“ повязали каждому символу Энгельса — бычку — шерстяной шарфик, связанный с любовью специалистами центра», — рассказал глава района Максим Леонов, также участвовавший в уборке.

В субботнике приняли участие работники муниципальных предприятий, студенты и активные жители. «Благодаря общим усилиям удалось собрать и подготовить к вывозу большое количество мусора. Спасибо каждому, кто не остался в стороне!» — призвал земляков Леонов. Отметим, жители Энгельса периодически утепляют символы города: шарфики порой исчезают, но покровчане вновь одевают бычков, чтобы те не «мёрзли» в холода.