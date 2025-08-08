В Балаковской больнице обнаружили пациента с зеркальным расположением органов

Во время проведения КТ-обследования брюшной полости у пациента Балаковской городской клинической больницы врачи выявили редкую анатомическую аномалию — полное зеркальное расположение внутренних органов.

У обследуемого печень расположена слева, сердце — справа, также наблюдается зеркальное отображение аорты и легких. Как пояснила исполняющая обязанности заведующего рентгенологическим отделением Елена Магомедова, это вариант анатомической нормы, который не влияет на самочувствие и здоровье человека.

«Это так называемая случайная находка при обследовании. Сам пациент не подозревал о наличии у себя таких особенностей. За 10 лет работы в нашей больнице я впервые столкнулась с таким случаем», — отметила Магомедова.

Медики подчеркивают, что подобная аномалия встречается крайне редко и не требует специального лечения, так как не оказывает влияния на качество жизни человека.