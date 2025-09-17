Спикер Саратовской гордумы попрощался с коллегами

Председатель Саратовской городской думы Сергей Овсянников, недавно избранный в областной парламент, в последний раз посетил заседание городского представительного органа.

Как уточнил сам политик, формально он продолжает оставаться депутатом гордумы до завершения процедуры сложения полномочий, которая займет несколько дней.

Поводом для визита стало поздравление коллеги — депутата Марины Евсюковой — с днем рождения. Овсянников в шутливой форме отметил, что получил разрешение председателя комитета по городскому хозяйству Вячеслава Тарасова присутствовать на заседании. После вручения цветов и поздравлений спикер покинул собрание.

Напомним, что на состоявшихся довыборах Сергей Овсянников был избран депутатом Саратовской областной думы по списку «Единой России», где получил вакантный мандат.