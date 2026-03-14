В Самойловском районе врачи помогли попавшему в крысиный капкан коту Рыжику

В Саратовской области ветеринары спасли кота, попавшего в крысиный капкан.

В Самойловском районе Саратовской области развернулась драматичная история со счастливым концом: местные ветеринары оказали помощь домашнему коту, который серьезно пострадал от крысиной ловушки.

Как сообщили в районной станции по борьбе с болезнями животных, на прием к врачам доставили четырехлетнего питомца по кличке Рыжик. Кот угодил лапой в капкан, предназначенный для грызунов.

Специалисты отметили, что подобные устройства представляют смертельную опасность для домашних животных: их мощности достаточно, чтобы перебить конечность даже небольшой собаки или кошки.К счастью, серьезных переломов удалось избежать.

Врачи оказали Рыжику необходимую медикаментозную помощь. Его хозяйка получила подробные рекомендации по дальнейшему лечению раны и уходу за питомцем.

Животное оставлено под амбулаторное наблюдение — специалисты назначили повторный прием, чтобы проконтролировать процесс заживления.

Алиса Эай