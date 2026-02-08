Стала известна средняя зарплата в Саратовской области за 2025 год

В Приволжском федеральном округе область по-прежнему демонстрирует самый низкий уровень заработной платы.

Так, з январь-ноябрь 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в Саратовской области достигла 65 305 рублей. По информации Росстата, это на 15,6% выше показателей аналогичного периода 2024 года. В ноябре минувшего года доходы в регионе выросли до 67 737 рублей.

Средний показатель по ПФО за 11 месяцев составил 75 112 рублей (рост 15,7%). Лидером округа является Республика Татарстан, где средняя зарплата достигла 87 734 рублей.

Окончательные данные, включающие декабрь 2025 года, будут опубликованы позднее.

Ольга Сергеева