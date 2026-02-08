В «Покровской лыжне» Энгельса приняли участие 500 человек от 3 до 68 лет

В соревнованиях «Покровская лыжня – 2026» стартовали около 500 спортсменов.

По информации главы Энгельсского района Максима Леонова в его телеграм-канале, возраст участников варьировался от 3 до 68 лет.

«С каждым сезоном число желающих пробежать лыжню увеличивается. Радует, что в лесопарк у озера Сазанка приезжают не только местные жители, но и гости из других населенных пунктов. Трасса открыта для всех любителей спорта, а в темное время суток на ней включается освещение», — отметил Леонов.

Звание самого опытного лыжника на этих соревнованиях получил Виктор Фильчагин. Самыми молодыми участниками были признаны Устин Завалишин и Варвара Ливцова. А титул самой спортивной семьи завоевали Трапезниковы.