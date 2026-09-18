В Саратовской области стартует выдача разрешений на добычу копытных и пушнины

Региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства с 21 сентября начинает оформление документов на отстрел сибирской косули, лося, пятнистого оленя, а также бобра и ондатры в общедоступных угодьях.

Сезон для этих видов начнётся 1 октября и завершится 10 января, 28 февраля и 31 января соответственно.

Право на добычу копытных распределено по итогам жеребьёвки 18 июня. Победителям нужно забрать бумаги в течение 20 рабочих дней. Невостребованные квоты станут доступны остальным охотникам в порядке живой очереди с 12 октября. На бобра и ондатру разрешения выдают всем желающим по утверждённым нормативам.

Заявку можно подать через «Госуслуги», «Почту России» или лично в профильном комитете.

Ольга Сергеева