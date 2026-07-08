В Саратовской области тысяча выпускников школ пересдают ЕГЭ

В Саратовской области почти 1000 школьников воспользовались правом на пересдачу одного предмета ЕГЭ.

Об этом сообщили в региональном минобразе.

Такая возможность предоставлена выпускникам 8 и 9 июля, при этом предыдущий результат аннулируется.

Самыми популярными предметами для пересдачи стали информатика (341 человек), русский язык (308) и химия (205). Физику выбрали 53 выпускника, письменный английский — 38, литературу — 20.

9 июля пройдут пересдачи по математике (база и профиль), обществознанию, истории, биологии, географии и устной части иностранных языков.

Ольга Сергеева