В Саратовской области уменьшилось число погибших рабочих на производстве

Глава Госинспекции труда Саратовской области Александр Санников сообщил о снижении производственного травматизма.

В 2025 году было зарегистрировано 31 происшествие с 32 пострадавшими, тогда как в 2024 году — 53 случая с 61 пострадавшим.

Однако девять человек в 2025 году погибли. Наиболее опасными остаются обрабатывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство.

Санников также привёл примеры трагичных инцидентов. На «Заводе металлоконструкций» машинист крана сорвался с высоты, а на предприятии «Ситиматик» слесаря затянуло в конвейер. Ещё один работник погиб, упав с высоты на ПАО «Т Плюс». Все случаи, по словам инспектора, стали следствием грубого нарушения правил безопасности.

Ольга Сергеева