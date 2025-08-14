Сторонники Партии провели благотворительную акцию «Лучший друг»

Ежегодно Сторонники Партии проводят традиционную благотворительную акцию «Лучший друг». В рамках акции организуется сбор и передача кормов приютам для животных.

В преддверии Всемирного дня бездомных животных, секретарь ПО «Пролетарское», местный координатор проекта «Женское движение Единой России» Светлана Зарьянцева вместе с исполнительным секретарём МО партии «Единая Россия» Оксаной Ениной, помощником депутата Саратовской городской Думы Сергея Агапова и Сторонниками партии передали корм в приют для бездомных животных расположенный в Заводском районе г.Саратова.

«В организации сбора, закупке и передаче груза приняли участие члены местного политсовета партии, первичные организации «Пролетарское» и «Линейное», Сторонники партии, активисты партийных проектов «Женское движение Единой России», «Историческая память», воспитанники детского сада N 247″. Общими усилиями собрали более 80 кг корма для собак и кошек. В настоящее время в приюте находятся 500 собак и 30 кошек. Здесь нашли свой дом животные, которым по разным причинам была нужна помощь», — рассказала Светлана Зарьянцева.

«Такие инициативы помогают привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Мы хотим обратить внимание жителей города на питомник, чтобы каждый желающий мог приехать, обрести друга и забрать его в семью. Спасибо каждому, кто вносит свой бесценный вклад в социализацию и оздоровление животных, а также передает корм», — отметила Оксана Енина.