Свадебная драка под Саратовом закончилась переломом основания черепа

На свадьбе в Балакове Саратовской области произошёл конфликт, в результате которого 47-летний гость получил перелом основания черепа. Мужчину госпитализировали вечером 8 августа с серьёзными травмами. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

По словам очевидцев, пострадавшему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание и упал. Полиция установила, что травмы были получены во время драки на торжестве.

В рамках уголовного дела задержан 51-летний местный житель, ранее судимый. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.