Свадьба у саратовцев закончилась дракой гостей с переломами

В городе Балаково Саратовской области празднование свадьбы 8 августа закончилось уголовным делом.
По информации регионального управления МВД, конфликт между гостями привел к серьезным травмам 47-летнего мужчины.
Сообщается, что во время торжества произошла драка между пострадавшим и 51-летним гостем. Агрессор ранее привлекался к ответственности. Потерпевший был госпитализирован с переломом черепа и гематомами
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента.
По предварительным данным, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений между участниками драки.