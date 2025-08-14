Свадьба у саратовцев закончилась дракой гостей с переломами

В городе Балаково Саратовской области празднование свадьбы 8 августа закончилось уголовным делом.

По информации регионального управления МВД, конфликт между гостями привел к серьезным травмам 47-летнего мужчины.

Сообщается, что во время торжества произошла драка между пострадавшим и 51-летним гостем. Агрессор ранее привлекался к ответственности. Потерпевший был госпитализирован с переломом черепа и гематомами

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений между участниками драки.