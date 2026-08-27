Среди саратовцев начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Саратовской области за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 17% — до 5550 случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков. При этом госпитализаций стало меньше: 215 против 229 неделей ранее.

Эпидпорог по совокупному населению ниже нормы на 2,2%, но среди взрослых превышен на 35,7%.

«В сентябре начнём прививочную кампанию — поступают три вида вакцин», — отметил министр.

Коронавирусом за неделю заболели 8 человек (неделей ранее — 9). В инфекционной больнице с COVID-19 лежат пятеро детей, у троих — пневмония. Реанимационных пациентов нет, — подчеркнули в минздраве.

Ольга Сергеева