В ноябре в Саратове неожиданно зацвёл каштан

Аномально теплая осень в Саратовской области разбудила сбросившие к зиме листья растения.

В середине ноября в центре Саратова жители заметили цветущий каштан.

На улице Комсомольской на пересечении с Московской, у детской поликлиники, традиционно цветущее в мае дерево неожиданно украсилось «свечками». Конечно, цветение оказалось не таким бурным, как по весне, но все же изрядно удивило горожан.

Отметим, что температура днем в регионе достигает +12 градусов, превышая климатическую норму почти в 2 раза.

Проснувшийся каштан «поддержали» сирень, набившая почки, и трава, бурно пошедшая в рост во время потепления.

Наталья Мерайеф

Фото автора