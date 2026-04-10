В Саратовской области строится завод по производству рыбных кормов

Инвестпроект стоимостью около 1,5 млрд рублей реализуется на территории Балашовского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выпускать здесь будут порядка 30 тонн продукции в год, намерены создать 50 новых рабочих мест.

Проектом также предусмотрена переработка рыбной муки, пшеницы, клейковины для производства сырья. На сегодняшний момент активно ведется строительство административного здания, складов и основных помещений.

В рамках рабочего визита в Балашовский район губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия» Николаем Панковым проговорили с руководством предприятия различные механизмы поддержки производителя, в частности, по кадровой составляющей.

«В регионе сильная аграрная школа, и на работу можно будет привлекать студентов нашего Вавиловского университета. В дальнейшем обсудим этот вопрос с руководством вуза. В целом для Саратовской области, для Балашовского района это новый этап развития, будут создаваться рабочие места, что сейчас особенно важно. Перед руководством муниципалитета поставлена задача сопровождать на всех этапах инвесторов, также окажем всю необходимую поддержку и со стороны региона», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Также глава региона посетил предприятие «Макпром». Первое в отрасли уникальное производство, построенное «с нуля» на территории России, обеспечивающее макаронными изделиями население всей страны. На территории расположена фабрика с мельницей и элеватором с объемом хранения зерна 8 000 тонн. На сегодняшний день на базе предприятия реализованы два новых крупных инвестпроекта: реконструкция 2 зернохранилищ силосного типа, что обеспечило защиту продукции от влаги и вредителей, а мощность хранения сырья увеличилась на 67%, и создание нового логистического комплекса. Он позволил обустроить современные склады готовой продукции. Сейчас на предприятии трудятся 308 человек.

«Сегодня это одно из ведущих и высокоавтоматизированных агропроизводств региона. Предприятие продолжает развиваться. Объёмы производства впечатляют. Знаю, что руководство большое внимание уделяет вопросу заработной платы, регулярно принимает решения по ее увеличению. Результат такой работы очевиден — на заводе сформирован сильный коллектив, все рабочие места заполнены. Со своей стороны готовы оказывать предприятию любую поддержку, чтобы увеличить объемы реализации продукции на территории Саратовской области», — отметил губернатор.

Подготовила Ольга Сергеева