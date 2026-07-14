Студенты из Нигерии побывали в «Парусе надежды»

Студенты СГУ из Нигерии посетили центр адаптации «Парус надежды», где людям с ограниченными возможностями помогают вернуться к активной жизни.

Будущим социологам показали разные зоны адаптаций. В их числе оказались театральная студия, инклюзивный танцевальный коллектив, фотоклуб и мастерские. Были объяснены ключевые направления работы с пациентами. Центр давно сотрудничает с Саратовским государственным университетом.

Сегодня в учреждении проходят практику и работают волонтёрами многие студенты профильных специальностей.

Фото: соцсети

Ольга Андреева