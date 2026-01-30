В Энгельсском районе обсуждают обеспечение многодетных семей землей

В приеме многодетных семей приняли участие глава следственного управления СК РФ по области Дмитрий Костин, глава администрации Энгельсского района Максим Леонов и прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Главной темой стало обеспечение семей с тремя и более детьми земельными участками.

Муниципалитет предпринимает меры для сокращения очереди. Так, в 2025 году количество предоставленных участков почти вдвое превысило показатель прошлого года. Этого удалось достичь за счет возврата в собственность неиспользуемых земель, использования территорий после сноса аварийного жилья и расторжения договоров аренды с недобросовестными лицами.

Также выявлены новые свободные территории в сельских поселениях, которые планируется подготовить для многодетных семей. Ведется работа по обеспечению этих и ранее выделенных участков необходимой инфраструктурой.

Гражданам напоминают об альтернативной мере поддержки — единовременной денежной выплате взамен земельного участка. Этой возможностью уже воспользовалась 41 семья, еще 52 заявления находятся на рассмотрении. Все возникающие вопросы поручено отрабатывать адресно с каждой семьей. Об этом сообщили в администрации Энгельсского района.

Ольга Сергеева