В центре Саратова продают двухэтажную квартиру со смотровой площадкой за 41 млн

На рынке недвижимости Саратова появился нестандартный лот.

Двухуровневая четырёхкомнатная квартира в 14-этажном доме на улице Большой Казачьей в 200 квадратных метров имеет три санузла, кладовую, гардеробную, спальню, кухню-гостиную, а также кабинет с отдельной кухней.

Особенность квартиры — два входа: с 12-го и 13-го этажей. Из окон открывается панорамный вид на город благодаря витражному остеклению. Но главная изюминка — просторная открытая терраса со смотровой площадкой. Риелторы предполагают, что пространство можно использовать как зону отдыха с шезлонгами, а также под мини-огород или оранжерею.

Стоимость недвижимости — 41,2 млн рублей. Цена квадратного метра составляет 206 тысяч рублей, что более чем в два раза превышает среднюю стоимость «квадрата» в многоэтажках Саратова.

Ольга Сергеева