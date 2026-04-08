Житель Энгельса в пункте выдачи заказов подменил пять ноутбуков на старые носки и посуду

18-летний сотрудник пункта выдачи заказов в Энгельсе обокрал маркетплейс, подменив пять ноутбуков на старые носки и посуду.

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, молодой человек работал в ПВЗ на Шуровой Горе и решил провернуть аферу. Через собственный аккаунт он оформил заказ на пять дорогих ноутбуков, получил товар, а затем инициировал возврат, заявив о «несоответствии».

Однако в коробки вместо гаджетов положил личные вещи — старую одежду, носки и ненужную посуду. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Обман вскрылся благодаря бдительности другого сотрудника, который обратился в полицию. Оперативники задержали подозреваемого, после допроса его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ольга Сергеева