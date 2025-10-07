В Саратове появится современный образовательный комплекс: депутаты о строительстве школы в Молодежном

Депутаты Саратовской областной Думы выразили поддержку стройке новой школы на 1100 мест в Молодежном, подчеркнув важность события для Ленинского района и всего Саратова. Как стало известно ранее, проект получил положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство.

«Это важная и радостная новость для жителей, — сообщил зампред Думы Сергей Овсянников. — О сложной ситуации с переполненностью школ знаю не понаслышке. На встречах избиратели задают вопрос, когда она будет построена». По его словам, особенно остро проблема стоит в гимназии № 75, где занятия проводятся в две смены, в том числе в рекреационных зонах. Депутат выразил уверенность, что новая школа, оснащенная современным спортивным ядром, станет частью объединенной образовательной инфраструктуры и создаст комфортную среду для обучения и развития учеников и педагогов, «настоящую «Территорию детства».

Ирина Колесникова констатировала, что вторая смена стала «печальной реальностью» для многих горожан.

«Помимо новой школы здесь появится современная спортивная площадка, которая будет доступна для всех жителей микрорайона. Ранее такой возможности заниматься спортом у них не было. Тысячи жителей поддержали решение о строительстве образовательного учреждения, потому что мы все прекрасно понимаем, насколько она нужна детям, их родителям и учителям», — поделилась она мнением.

Любовь Борисова пожелала проекту скорой реализации. «Как педагог могу сказать, что дефицит мест в образовательных учреждениях стал критическим, и дети вынуждены учиться в две смены в переполненных классах. Школа на 1100 мест позволит снизить нагрузку на другие учебные заведения и обеспечит нашим детям обучение в комфортных условиях. С нетерпением ждем начала работ и верим, что проект будет реализован быстро и качественно!» — подчеркнула она.