Суд в Саратове изъял историческое здание аэроклуба Гагарина у нефтяника Глозмана

Арбитражный суд Саратовской области вынес решение об изъятии у предпринимателя Семена Глозмана исторического особняка на улице Рабочей, 22 с последующей передачей здания в федеральную собственность.

Знаменитый особняк, выполненный в стиле модерн, обладает особой культурной ценностью — в 1950-х годах в нем располагался аэроклуб, где основы летного мастерства постигал будущий первый космонавт Юрий Гагарин.

Основной причиной для такого решения послужили систематические нарушения собственником требований к сохранению объекта культурного наследия. Прокуратуре удалось доказать, что изначальный вывод здания из государственной собственности в 1990-е годы через схему с «Муниципальным ипотечным банком «Радоград» был незаконным, что позволило преодолеть доводы ответчика о пропуске срока исковой давности.

Суд установил факты грубого пренебрежения владельца своими обязательствами: несанкционированное изменение цветового решения фасада путем перекрашивания в ярко-зеленый цвет и уклонение от выполнения предписаний по разработке обязательной научно-проектной документации.

Многолетний судебный спор завершился победой государства. В настоящее время помещения здания сдаются в аренду различным коммерческим организациям, включая структуры лукойловского холдинга. После перехода права собственности ожидается, что новый владелец — государство — обеспечит проведение комплексных реставрационных работ с учетом историко-культурной значимости объекта.

Ольга Сергеева