Суд в Саратове наказал отца школьника за самосуд над сыном

Ленинский районный суд Саратова завершил рассмотрение резонансного дела об инциденте в школе № 86.

Напомним, отец ученика применил силу к обидчику своего ребенка. Гарик Нерсесян признан виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), однако оправдан по обвинению в хулиганстве.

Суд назначил мужчине 320 часов обязательных работ, а также взыскал с него 88 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и судебных издержек.

Инцидент произошел, когда Нерсесян ворвался в кабинет информатики и несколько раз ударил восьмиклассника ладонью по лицу, сопровождая действия угрозами. Подросток воспринял их реально. Однако в ходе разбирательства выяснились обстоятельства, предшествовавшие конфликту.

Как установил суд, действия мужчины были спровоцированы многолетней травлей его сына. Мальчик систематически подвергался оскорблениям, в том числе на национальной почве, и избиениям со стороны одноклассника. В день нападения ребенок в слезах позвонил отцу и сообщил об очередном унижении при всем классе.

В суде были представлены видеозаписи, подтверждающие агрессивное поведение потерпевшего. Мать обидчика, как выяснилось, ранее игнорировала жалобы, а школьный завуч не предпринял действенных мер для урегулирования ситуации. Сам пострадавший признал факты оскорблений лишь после просмотра видео в зале суда.

Суд пришел к выводу, что действия Нерсесяна не были беспричинными. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ольга Сергеева