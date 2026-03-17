В Госдуме попросили ФАС проверить российский бизнес на «зарплатный сговор»

В ГД просят ФАС проверить компании на «зарплатный сговор»

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить российские компании на предмет неформальных договоренностей о непереманивании сотрудников и сдерживании роста зарплат. Об этом сообщает РБК.

Поводом послужила публикация РБК о том, что работодатели все чаще договариваются не переманивать дефицитных специалистов друг у друга, чтобы искусственно сдерживать рост их доходов. Лантратова назвала такую практику «крайне тревожной».

«По существу, речь может идти о согласовании кадровой политики, направленном не на конкуренцию за специалиста, а на сдерживание роста оплаты труда», — говорится в обращении. По мнению депутата, это искажает рыночные механизмы, ухудшает положение граждан и создает преимущества для компаний за счет ущемления прав работников.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей. Мы хотим развивать человеческий капитал, но в данной ситуации зарплаты искусственно держат на коротком поводке», — цитирует РБК слова Лантратовой.

Депутат просит ФАС проверить, существуют ли такие практики обмена информацией между работодателями.

Ольга Сергеева