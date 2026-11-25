В Саратовской области объявили конкурс на охрану четырёх мостовых сооружений. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Под защиту возьмут мост в Татищеве, переправу через железную дорогу на участке Саратов — Сенная, а также два путепровода на развязке «Глаз» в обходе областного центра. Заказчиком выступает областная «Дирекция дорожного хозяйства», финансирование пойдёт из регионального бюджета. Максимальная сумма контракта — 117,75 миллиона рублей.

Сотрудникам охранных предприятий предстоит контролировать пропускной режим и досматривать транспорт, который въезжает на объекты. На каждом мосту предусмотрена тревожная кнопка.