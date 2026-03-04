В Саратове горожанка перевела телефонным мошенникам более полумиллиона

Саратовчанка перевела аферистам более полумиллиона рублей после звонка «доброжелателей».

Жительница областного центра попалась на удочку мошенников, убедивших ее в необходимости «спасать» сбережения. В середине февраля 44-летней женщине начали поступать звонки и сообщения в соцсетях от неизвестных. Злоумышленники под предлогом защиты от преступников уговорили горожанку перевести все накопления на продиктованный ими «безопасный» счет.

За несколько дней доверчивая женщина лишилась 555 тысяч рублей. Когда обман вскрылся, потерпевшая обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Как сообщил старший помощник прокурора Волжского района Юрий Решетников, надзорное ведомство взяло расследование на контроль.

Ольга Сергеева