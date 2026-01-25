Суперлига. Гандбол: «СГАУ-Саратов» уступил дома «Пермским медведям»

В Саратове сегодня прошел матч национальной Суперлиги по гандболу между местным клубом «СГАУ-Саратов» и «Пермскими медведями».

Встреча на площадке ФОК «Юбилейный» завершилась победой гостей со счетом 32:27.

Первый тайм остался за пермяками (15:13). Во втором тайме саратовцам удалось ненадолго сравнять счет, однако гости быстро восстановили и увеличили свое преимущество, уверенно доведя матч до победы.

Это поражение стало для «СГАУ-Саратов» неудачей на домашней арене. Следующие игры покажут, сможет ли команда поправить свое положение в турнирной таблице.

Ольга Сергеева