В Саратовской области в 2,5 раза подешевела фирма по строительству и ремонту дорог

На рынке Саратовской области за полтора года в 2,5 раза упала стоимость компании, специализирующейся на дорожном строительстве и ремонте.

В сентябре 2024 года этот бизнес с 26-летним стажем оценивался в 1,5 миллиарда рублей. Сейчас цена снижена до 600 миллионов.

По информации риелторов, условия продажи остались прежними. В пакет входят все активы: административное здание, магазин, гараж, склад, семь земельных участков и парк из более 50 единиц спецтехники. Новый владелец также получит коллектив из 90 сотрудников и долгосрочные контракты, которые, как утверждается, обеспечивают бизнесу полную автономность.

В объявлении продавцы подчеркивают, что компания продается по цене своих активов. Эксперты предполагают, что такое резкое удешевление может быть связано как с общей экономической ситуацией, так и с потребностью собственников в срочной продаже.

Алиса Эай