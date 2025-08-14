Вячеслав Калинин принял участие в торжестве ко Дню ВДВ в Ярославле

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин в качестве почётного гостя принял участие в торжественном мероприятии в честь Дня воздушно-десантных войск, которое состоялось в Ярославле.

В ходе мероприятия Вячеслав Вячеславович возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, вручил почётные грамоты Общественного совета при Минобороны России и благодарственные письма патриотам земли Ярославской – ветеранам и общественным активистам.

«Искренне благодарен руководителю Союза десантников в Ярославской области Андрею Палачёву за системную, важную работу по военно- патриотическому и духовно- нравственному воспитанию молодого поколения, увековечению памяти погибших защитников Отечества. Служим России! Слава ВДВ!» – подчеркнул парламентарий.