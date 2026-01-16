У саратовских рыбаков-браконьеров изъяли 77 сетей и 4 лодки во время рейда

За период с 31 декабря по 12 января инспекторы Росрыболовства провели на водоемах Саратовской области шестьдесят четыре рейда.

Об этом сообщило Волго-Камское территориальное управление ведомства.

В ходе патрулирований было выявлено пятьдесят восемь административных правонарушений в области рыболовства. У нарушителей изъяли четыре транспортных средства и семьдесят семь единиц запрещенных орудий лова.

Сумма причиненного водным биоресурсам ущерба, по предварительной оценке, составила двести двадцать тысяч рублей.

Алиса Эай