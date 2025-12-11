Свыше 20 млн кубометров воды закачано в водоемы саратовского Заволжья осенью

В рамках осенней кампании в пруды и водохранилища Заволжья Саратовской области закачали свыше 20 млн кубометров воды.

На эти цели направлено более 100 млн рублей. Об этом рассказал глава региона.

Заполнены 79 прудов и 9 водохранилищ в восьми районах. Наибольшие объёмы поступили в Александрово-Гайский (8,5 млн кубометров), Фёдоровский (5 млн) и Ершовский (3,5 млн) районы.

Эти запасы обеспечат нужды более 350 тысяч жителей и десятков сельхозпредприятий. Планы на следующий год будут сформированы после анализа ситуации, подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Ольга Сергеева