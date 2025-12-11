В Парке Свободы в Саратове завершили первый этап благоустройства в декабре

В Юбилейном микрорайоне Саратова поэтапно благоустраивают Парк Свободы.

Первый этап работ завершён: теперь в парке можно прогуляться по новой центральной аллее, отдохнуть на смотровой площадке с видом на город или на установленных малых архитектурных формах, а также посетить его в вечернее время благодаря новому освещению.

Как сообщили в мэрии, уже готовится проектная документация для следующего этапа. В парке планируют расширить сеть дорожек, установить детские площадки, дополнительные скамейки, урны, перголы, городские качели и систему видеонаблюдения.

Ольга Сергеева