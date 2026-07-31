Театр «Самокат» открывает продажи на октябрь

Билеты появятся в кассах и онлайн 31 июля ровно в 11:00.

Завтра, 31 июля, в 11:00 стартуют продажи билетов на октябрьские спектакли театра фокусов «Самокат». Для коллектива это особенный момент — театр открывает юбилейный, уже 40-й по счёту сезон. Зрителей ждут премьеры и полюбившиеся постановки в жанре иллюзии. Приобрести билеты можно на официальном сайте, онлайн-площадке, также в городских зрелищных кассах — они расположены в «Детском мире», торговых центрах «Сиеста», «Сити-Молл» и «Мир».

Ожидается высокий спрос, поэтому поклонникам театра советуют поторопиться.

Ольга Андреева