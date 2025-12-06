Угнанный в Саратове автомобиль воры разобрали до кабриолета

В Саратовской области задержали укравших машину «по пьяни».

В полицию Саратовской области поступило заявление о краже автомобиля «Лада-Приора», припаркованного у дома владельца на станции Курдюм. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД задержали двух мужчин: 34-летнего жителя Саратова и 29-летнего местного жителя. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности. На допросе задержанные признались в угоне и пояснили, что мысль украсть машину пришла им после совместного распития спиртного, а в салон они попали, просто разбив окно.

Угнанный автомобиль был обнаружен в Базарном Карабулаке, но уже в разобранном состоянии. Как выяснилось, за время отсутствия его продали местному жителю на запчасти за 50 тысяч рублей, пообещав позднее предоставить документы. К моменту прихода полиции часть деталей с машины была уже продана, остальные нашлись в гараже.

Расследование дела продолжается, оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Ольга Сергеева