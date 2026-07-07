Телебашня в Саратове включит подсветку с ромашками в День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности саратовская телебашня засияет праздничными огнями.

8 июля филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит на главной телебашне региона праздничную архитектурную подсветку. С наступлением темноты жители и гости Саратова смогут наблюдать на световом панно башни тематические изображения: логотип праздника, символические сердечки и силуэты семьи.

Особенностью вечернего шоу станет бегущая строка с поздравлением «С Днем семьи, любви и верности!», а также анимированные ромашки, салют и динамические цветовые переливы, которые создадут праздничное настроение у горожан.

Ольга Сергеева