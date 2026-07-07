Жители Саратовской области активно продают онлайн лошадей и ослов

Конный бизнес по-саратовски: на онлайн-площадках региона можно купить коня или осла.

Саратовская область оказалась в центре необычной торговой активности — на местных интернет-площадках массово выставили на продажу парнокопытных. Владельцы предлагают лошадей и даже ослов по ценам от 50 до 450 тысяч рублей.

Самым дорогим лотом стал 6-летний жеребец для конкура — его оценили в 450 тысяч рублей. Тем, кто ищет варианты бюджетнее, доступны: 10-летняя лошадь в комплекте с повозкой и санями за 160 тысяч, два жеребца за 85 тысяч, а также две кобылы за 100 и 120 тысяч рублей.

Любителей миниатюрных животных привлечёт двухлетний шетлендский пони — его цена составляет 82 тысячи рублей. Отдельного внимания заслуживают четверо ослов: каждого из них продают по фиксированной цене 50 тысяч рублей.

Интересно, что подобные объявления появляются в регионе не впервые — видимо, саратовцы активно развивают личные подсобные хозяйства и конные дворы.

Ольга Сергеева