В Саратовской области на новом катере за 40 млн спасли 5 человек

В правительстве Саратовской области отчитались об эффективности спорной закупки спасательного судна.

В Октябрьском районном суде Саратова продолжаются разбирательства, связанные с приобретением скоростного катера T-Rex 40 для нужд областной службы спасения.

На очередном заседании выступил представитель регионального правительства — начальник правового управления Алексей Мудрак, который назвал претензии к закупке необоснованными.

Чиновник заявил, что ведомство не усматривает в действиях ответственных лиц ни состава, ни события преступления. По его словам, судно приобреталось строго в рамках законодательства, а все процедуры были согласованы с Федеральной антимонопольной службой.

Цифры в защиту:

— С момента поступления в распоряжение спасателей катер использовался более 60 раз для проведения операций на воде.

— Благодаря высокой маневренности и скорости судна, которую особо подчеркнул Мудрак, удалось спасти пять человек.

— Фактов нецелевого использования или эксплуатации катера в личных целях не выявлено.

Напомним, закупка T-Rex 40 ранее привлекала внимание общественности и вызывала вопросы у контролирующих органов. Однако, как следует из заявления представителя правительства, все проверки, включая экспертизу ФАС, подтвердили законность приобретения.

«Судно эффективно выполняет задачи, ради которых приобреталось. Мы настаиваем на отсутствии нарушений», — резюмировал Мудрак.

Рассмотрение дела продолжается.

Ольга Сергеева