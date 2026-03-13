Телеграм-аккаунт саратовского министра Михаила Бутылкина взломали хакеры

Министр строительства Саратовской области предупредил о взломе своего Telegram-канала.

Личный аккаунт главы регионального минстроя Михаила Бутылкина в Telegram подвергся хакерской атаке. Об этом чиновник сообщил сам, обратившись к жителям области.

По его словам, злоумышленники получили доступ к профилю и от его имени начали рассылать пользователям тревожные сообщения. В них мошенники пугают граждан якобы предстоящими проверками со стороны силовых структур и пытаются втянуть в противоправные действия, прикрываясь именем государственного служащего.

Михаил Бутылкин призвал саратовцев сохранять бдительность и не реагировать на подозрительные уведомления. Он рекомендовал внимательно проверять номер отправителя и игнорировать любые сомнительные просьбы, поступающие якобы от него.

Алиса Эай