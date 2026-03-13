В центре Саратова на тротуар обрушился фасад дома-памятника на проспекте Столыпина

В центре Саратова фасад исторического здания обрушился прямо на тротуар.

Днём 12 марта на проспекте Столыпина, 54, произошло обрушение фасадной части дома, являющегося объектом архитектурного наследия. С высоты нескольких этажей на пешеходную зону рухнули крупные фрагменты штукатурки и облицовки.

По счастливой случайности под завалами никто не оказался. Однако, как отмечают местные жители, опасный участок до сих пор не огорожен. Тротуар продолжает оставаться загромождённым обломками, а предупреждающие ленты и знаки отсутствуют.

Здание на проспекте Столыпина было возведено в начале 1930-х годов по проекту архитектора Владимира Дыбова. Оно представляет собой образец стиля конструктивизм и изначально использовалось как Техникум нефтескладского хозяйства. Спустя почти век конструкции дали трещину — фасад начал осыпаться.

Горожане требуют от коммунальных служб оперативно оградить опасную зону и провести техническую экспертизу состояния стен. Вечером, при плохой освещённости, груда строительного мусора на тротуаре создаёт реальную угрозу для пешеходов.

Алиса Эай