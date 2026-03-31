В городе Балаково простятся с 49-летним героем СВО, погибшим три месяца назад

В Балаковском районе похоронят участника СВО Дениса Зелюкова.

Администрация Балаковского района сообщила о гибели земляка. Военнослужащий выполнял боевые задачи и скончался 30 декабря 2025 года в возрасте 49 лет. Сегодня, ровно через три месяца после трагедии, о его смерти стало известно официально.

Денис Александрович родился 20 января 1976 года в селе Екатериновка Саратовской области. Окончил профессиональное училище № 38, получив специальность механика.

Муниципалитет выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с Денисом Зелюковым состоится в среду 1 апреля с 12:00 до 13:00 в храме Иоанна Богослова (остановка «Строительная», набережная Леонова).

Ольга Сергеева