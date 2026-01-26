В Саратовской области готовят новое уголовное дело из-за некачественного питания в школах

В Балашовском районе Саратова могут завести второе уголовное дело из-за школьного питания.

Прокуратура Саратовской области подтвердила новые нарушения в организации питания в школах Балашовского района. Ранее по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), было возбуждено уголовное дело. Поводом стали жалобы родителей на некачественную еду, поступившие в середине января.

В ходе дополнительной проверки были выявлены нарушения санитарных норм в учебных заведениях, а также нарушения в процедуре конкурсного отбора поставщика продуктов. В связи с этим на заместителя директора одной из школ уже заведено административное дело по статье 6.6 КоАП РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела — по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Напомним, что 21 января председатель Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал ситуацию со школьным питанием по всей стране, заявив, что власти «потеряли совесть». В тот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор региональному министру образования.

Ольга Сергеева