В селе под Саратовом нашли постамент российского императора

В Новоузенском районе найдена утраченная часть памятника Александру III.

В селе Петропавловка Новоузенского района Саратовской области обнаружен фрагмент исторического монумента, посвящённого императору Александру III. Находка была сделана благодаря настоятелю новоузенского храма протоиерею Александру Милованову, который обратил внимание на старинный постамент с едва различимыми надписями времён Российской империи.

Памятник был установлен в Новоузенске в 1898 году. После революции бронзовый бюст императора демонтировали, заменив его на скульптуру В.И. Ленина, которая позже также была перенесена. Долгое время судьба бюста считалась неизвестной.

В октябре 2024 года местные краеведы обнаружили во дворе частного дома в Новоузенске цилиндрическую тумбу — верхнюю часть того самого постамента. Это даёт надежду на возможное восстановление исторического памятника.

Ольга Сергеева