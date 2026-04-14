В Саратове на улице Кутякова обнаружена незаконная врезка в водопровод

Сотрудники «Саратовводоканала» обнаружили, что нежилое помещение на улице Кутякова больше двух лет пользовалось водой без счётчика.

Арендатор — коммерческая фирма — самовольно врезался в центральный водопровод. Нарушителю предстоит заплатить более 800 тысяч рублей.

Незаконное подключение выявили ещё в марте.

Отмечается, что такие врезки не только бьют по бюджету предприятия, но и ухудшают подачу воды у добросовестных абонентов: страдает гидравлика сети и портится городское имущество. В «Саратовводоканале» напомнили, что все незаконные подключения будут отключать.

Ольга Сергеева