Трое мужчин из легковушки покалечились в аварии с тралом в Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области 5 октября произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в результате которого пострадали три человека.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ниссан Альмера» и большегруза «Даф» случилось днем около села Михайловка.

По предварительной информации, водитель и два пассажира легкового автомобиля были доставлены в медицинское учреждение с травмами. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

Ольга Сергеева