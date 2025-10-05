В саратовской библиотеке поселились озорные Бабки-ежки с домовятами

В отделе искусств Центральной городской библиотеки Саратова обновилась экспозиция работ мастера Татьяны Рассохиной, выполненных в технике валяния из шерсти.

Особенностью творчества автора является создание лиц персонажей из полимерной глины, благодаря чему каждый образ приобретает индивидуальные черты. Ранее популярностью у гостей выставки пользовались миниатюрные портреты известных клоунов, а также персонажи из сказок и мультфильмов.

В обновленной коллекции появились новые герои — забавные домовята с вениками и очаровательные Бабки-ёжки. Сотрудники библиотеки приглашают саратовцев посетить экспозицию, отметив исключительную детализацию работ, где проработаны даже мелкие элементы вроде грибочков в руках у сказочных старушек.

Ольга Сергеева