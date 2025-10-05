В спецоперации геройски погиб Алиев Самондар из Энгельсского района

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Энгельсского района Саратовской области Самондар Алиев.

Губернатор Роман Бусаргин выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. В своем обращении глава региона охарактеризовал Алиева как настоящего патриота, проявившего силу воли и несгибаемость духа при выполнении боевых задач.

Информация о месте и обстоятельствах гибели на момент публикации не уточняется.

СВО продолжается четвертый год. Число погибших на фронтах российских военных засекречено.

Ольга Сергеева