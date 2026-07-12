Ещё трое жителей Федоровского района погибли в зоне СВО

На фронтах специальной военной операции погибли трое жителей Саратовской области — Александр Бердугалиев, Игорь Андреев и Сагынгали Ергалиев.

Об этом сообщила администрация Федоровского района.

Прощание с гвардии рядовым Андреевым прошло в Мокроусе 2 июля, с Ергалиевым — в селе Мунино в начале июня. Подробности гибели и биографии двоих погибших не раскрываются.

Известно, что Ергалиев окончил Мунинскую школу, служил в армии поваром, в августе 2025 года подписал контракт и отправился на СВО гранатометчиком. Менее чем через месяц он погиб на территории ДНР.

Ольга Сергеева