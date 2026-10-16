Турбазу у саратовского села Лох владельцы оценили в 120 миллионов рублей

В Новобурасском районе Саратовской области выставлена на продажу база отдыха, расположенная рядом со знаменитым селом Лох.

Турбаза занимает территорию в 145 гектаров и работает уже семь лет. Гостям предлагают 33 номера в 24 отдельных домах, двухэтажном корпусе, глэмпинге и барнхаусе. На участке есть собственный пруд с пирсом для рыбалки, баня, ресторан и открытый бассейн. Обустроена большая парковка.

По словам автора объявления, выручка за прошлый год составила 35 миллионов рублей.

Покупателю передадут имущественный комплекс, сайт, соцсети и оборудование.

Объект оценили в 120 миллионов рублей. Возможны торг и рассрочка.