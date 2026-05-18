В Саратове рыбаки ловят на набережной огромных судаков

Саратовские рыбаки вылавливают на набережной судаков весом около 3 кг.

Несколько любителей рыбалки поделились своими успехами в соцсетях.

Некто Алексей поймал своего рекордного судака весом 3,2 кг в сумерках — вытащить добычу из Волги ему помог друг с сачком. Иван также добыл судака на 3,2 кг и поблагодарил за помощь случайного прохожего. Еще один саратовец — Павел вечером выловил «клыкастого» почти на 3 кг.

Кроме того, один саратовский рыбак неожиданно для себя поймал 3-килограммовую щуку: решив уже заканчивать рыбалку, он сменил снасти — и удача улыбнулась ему.

Ольга Сергеева